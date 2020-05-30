Венедиктова рассказала о расследовании "дел Майдана"

Новости Украины:Генпрокурор отметила "колоссальную динамику".

Следствие продвинулось в расследовании дел о преступлениях, совершенных в ходе Революции достоинства.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Мне кажется, что мы очень продвинулись в этих делах. Если даже посмотреть сайты ГБР и Офиса генпрокурора - сколько выдается подозрений, составляется обвинительных актов. Динамика колоссальная, но готово ли общество получить эту динамику? Потому что правоохранители сейчас идут ровно, держат сторону закона. И что мы видим? Тут вы задержали "омеговца" - поднимается бунт, задержали человека, причастного к другим событиям — снова поднимается бунт. Когда гражданское общество берет на себя функции прокурора, адвоката и бога – сложно работать. Но работа идет", - сказала она.

Также Венедиктова выразила убеждение, что по вопросу "дел Майдана" общество должно определиться.

"Что касается дел Майдана, нужно, наверное, сделать такой гражданский договор. Или мы хотим знать правду и воспринимаем ее, или давайте мы не будем заниматься декларациями. Правоохранители не занимают чью-либо сторону, они проводят расследование. Они не могут замалчивать. Мы получим ответы, следствие продвигается", - сказала она.