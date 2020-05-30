Кабмин разрешил не проходить обязательную обсервацию при пересечении границы участниками ВНО

Новости Украины:Обязательная обсервация при пересечении границы для участников ВНО отменена.

Кабинет министров Украины разрешил не проходить обязательную обсервацию при пересечении границы участникам внешнего независимого оценивания (ВНО) вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них.

В частности, согласно постановлению №424 от 29 мая, правительство внесло изменение в порядок проведения обязательной обсервации лиц, осуществляющих пересечение государственной границы, отметив, что его действие не распространяется на участников внешнего независимого оценивания вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них, если нет оснований полагать, что они были в контакте с лицом, больным острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Эта норма касается в том числе и участников ВНО, которые въезжают с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и Крыма.