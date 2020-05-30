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Минздрав взялся за регистрацию лекарств для людей, больных эпилепсией

Минздрав взялся за регистрацию лекарств для людей, больных эпилепсией
10:49 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Министерство здравоохранения обратилось к компании "Санофи", которая производит препарат Сабрил, относительно подачи документов на регистрацию лекарств.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Нам известна эта проблематика, лечение людей, страдающих эпилепсией. То, что касается конкретно лекарственного средства Сабрил. К сожалению, предыдущим руководством Министерства здравоохранения не обращалось внимание на такие обращения, в том числе - пациентов, регистрация и покупка государством соответствующих лекарственных средств. То же самое, сюда входил и Сабрил, у нас другие препараты, например антикоагулянт Синкумар, который используется при гемофилии. В нем очень нуждаются наши пациенты", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что эти лекарства не зарегистрированы в Украине.

"Что делаем мы сейчас в Министерстве здравоохранения. Если говорить конкретно по лекарственному средству Сабрил, это лекарственное средство, которое изготавливается компанией "Санофи". Мы, соответственно, обратились в компанию "Санофи", чтобы они подали документы на регистрацию. Регистрация возможна только после обращения компании-производителя для регистрации того или иного лекарственного средства", - добавил Максим Степанов.

По его словам, как только компания подаст досье - Минздрав сразу в очень сжатые сроки зарегистрирует лекарственное средство.

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"Чтобы мы могли его закупать, завозить на территорию Украины официально, и чтобы наши больные эпилепсией могли им пользоваться и лечиться", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что такая ситуация по большому количеству препаратов, и за последнюю неделю Минздрав сделал 7 или 8 обращений к различным производителей по всему миру по препаратам, с которыми к ним обращаются пациенты.

Напомним, в Украине на фоне карантина возникла проблема с лекарствами от эпилепсии.

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Эпилепсия, Министерство здравоохранения, Максим Степанов.
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