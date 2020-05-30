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ДТП в Польше: погиб гражданин Украины

ДТП в Польше: погиб гражданин Украины
15:17 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:В ДТП в Польше погиб украинец.

 В Польше произошло ДТП с участием легкового автомобиля Opel Movano и грузовика Mercedes, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля - гражданин Украины. Об этом в комментарии УНН сказал директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев.

"Польша. 30 мая 2020 управления полиции города Вроцлав сообщило о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 29 мая 2020 на автомагистрали А4 (уезд Сьрода-Шленска) при участии легкового автомобиля Opel Movano и грузовика Mercedes. В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель легкового автомобиля - гражданин Украины, 1979 года рождения", - сказал Сергей Погорельцев.

Он отметил, что после проведения следственных мероприятий на месте аварии тело умершего доставили в учреждение судебной медицины города Вроцлав. По факту ДТП управлением уездной полиции городе Сьрода Шленска проводится уголовное производство по делу.

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"Генеральное консульство Украины в Кракове поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает меры по розыску родственников умершего украинца. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Генерального консульства Украины в Кракове", - добавил Сергей Погорельцев.

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Польша, ДТП, МИД, Сергей Погорельцев.
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