Глава Минюста посетил Херсонское СИЗО и "туберкулезную" тюрьму

Новости Украины:СИЗО переполнено: в помещении, рассчитанном на 306 человек, дополнительно содержатся еще 140 человек.

Министр юстиции Денис Малюська вместе со своим заместителем Еленой Высоцкой без предупреждения посетил Херсонский следственный изолятор и Голопристанскую исправительную колонию №7.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Сегодня для визита без предупреждения выбрали одни из самых печальных мест страны: Херсонское СИЗО и Голопристанская колония №7, в которой содержатся исключительно осужденные, больные туберкулезом", - написал глава Минюста.

Он констатировал, что СИЗО переполнено: в помещении, рассчитанном на 306 человек, дополнительно содержатся еще 140 человек. "По сути люди по несколько лет живут, как селедки в банке", - подчеркнул министр.

В то же время, по его словам, несколько зданий СИЗО находятся в аварийном состоянии и заброшены.

"Хуже всего то, что быстрого решения проблемы не будет, слишком большие деньги нужны для капстроительства", - отметил Малюська.

Остальные условия (питание, ремонт и т. д), по словам министра, на среднем для системы уровне.

"Возможно, это случайность (открывали только несколько камер наобум), но большинство заключенных - здоровые молодые ребята, которые без проблем могли бы законно заработать себе на жизнь. Где-то мы в воспитании недорабатываем", - отметил он.

Что касается Голопристанской колонии №7, то ее состояние у министра удивления не вызвало.

"Туберкулезная тюрьма - без сюрпризов: состояние плохое, осужденных мало, лечение не впечатляет. Возможно, за пару лет здесь удастся навести порядок", - отметил Малюська.