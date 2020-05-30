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Коронавирус в ВСУ: сколько военных за сутки заболело COVID-19

Коронавирус в ВСУ: сколько военных за сутки заболело COVID-19
23:15 Сб, 30 Май 2020 Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:С начала эпидемии коронавируса заразились более 100 военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины.

В армии за прошедшие сутки выявлено 20 новых больных COVID-19. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

«По состоянию на 10.00 30 мая в Вооруженных силах Украины 107 человек болеют острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 111 человек, летальных случаев - 3», - сказано в сообщении.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 452 человека.

За прошедшие сутки зарегистрировано 20 новых случаев заболевания COVID-19.

В учреждениях здравоохранения находятся 13 человек (Военно-медицинский клинический центр Центрального региона - 1 военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь и Киевская городская клиническая больница - по 1 работнику ВСУ). В лазарете воинской части (Харьковская область) находятся 10 военнослужащих. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Они получают необходимое лечение. У военнослужащих Харьковской области симптомов заболевания нет.

Лечатся дома под наблюдением медицинской службы 7 человек.

Напоминаем, по состоянию на утро 30 мая в Украине зарегистрировано 23 тыс. 204 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 696 летальных, 9 тыс. 311 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 393 новых случая заболевания.

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Военные, ВСУ, Коронавирус, Covid-19.
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