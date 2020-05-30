Нардеп от ОПЗЖ задекларировал земельный участок в оккупированном Крыму

Новости Украины:Земельный участок был приобретен 20.07.2013 года.

Народный депутат Украины от "Оппозиционной Платформы — По жизни", эксминистр финансов АРК Николай Скорик задекларировал земельный участок, которая находится в оккупированном Крыму и принадлежит его жене.

Об этом свидетельствует декларация Николая Скорика за прошлый год.

Согласно декларации, земельный участок был приобретен 20.07.2013 года, его общая площадь 930 кв.м, местоположение — Ялта, АРК, Украина. Право собственности на него имеет жена депутата - Наталья Скорик.

Приобретение земельного участка приходится на время работы Скорика министром финансов Крыма — на данной должности он находился с ноября 2010 года по ноябрь 2013 года.

Напоминаем, лидер “Нацкорпусу” Андрей Билецкий лично обратился к председателю СБУ Ивану Баканову и министру юстиции Украины Денису Малюське с требованием отреагировать на деятельность ОПЗЖ, которая, по его мнению, угрожает территориальной целостности Украины.