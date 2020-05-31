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Замминистра юстиции Василик задекларировал 4,8 млн грн доходов за прошлый год

Замминистра юстиции Василик задекларировал 4,8 млн грн доходов за прошлый год
00:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Заработная плата заместитель министра юстиции составила 153 289 грн.

Заместитель министра юстиции Украины Виталий Василик указал 4 млн 799 тыс. 281 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

В частности, заработная плата составила 153 289 грн, дивиденды – 56 грн, доход от отчуждения ценных бумаг – 1 039 273 грн, доход от занятия предпринимательской деятельностью – 3 493 623 грн, банковские проценты – 10 782 грн, банковские бонусы – 20 383 грн и доход от продажи права требования – 81 875 грн, а его жена за прошлый год задекларировала 55 322 грн доходов.

Также он указал в декларации 31 499 грн и 14 173 евро на банковских счетах, 100 тыс. грн, $400 тыс. и 300 тыс. евро одолженных третьим лицам, 300 тыс. грн, $35 тыс., 25 тыс. евро и 7 тыс. фунтов стерлингов наличных средств, а его жена – 258 922 грн на банковских счетах.

Замминистра владеет четырьмя земельными участками (2 500, 1 912, 1 499 и 1 200 кв. м), гаражом (17,3 кв. м) и домом (560,8 кв. м) в Киевской области, машиноместом (21,4 кв. м) в Киеве, жена владеет нежилым помещением (46,2 кв. м) и квартирой (32,9 кв. м) в Белой Церкви Киевской области, а проживает семья в квартире (59 кв. м) в Киеве.

Кроме того, Василик владеет автомобилем Land Rover Discovery 2016 года выпуска, а жена владеет Volkswagen Touareg 2007 года выпуска и пользуется Maserti Levante GranLusso 2018 года выпуска. Также в декларации значиться угнанный Range Rover Evoque 2012 года выпуска.

Среди прочего он задекларировал двое наручных часов Ulysse Nardin и Breitling, 2,4 тыс. акций ЧАО Вексель "А" и 4 акции ЧАО "Графит Украина".

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Минюст, Декларация, Виталий Василик.
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