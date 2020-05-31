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Российские врачи признали свое участие в военной агрессии РФ на Донбассе

Российские врачи признали свое участие в военной агрессии РФ на Донбассе
01:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В российском городе Гуково в Ростовской области медики устроили пикет.

Российские врачи на камеру признались, что принимали участие в боевых действиях на Востоке Украины. Они требуют от властей обещанные за это денежные премии и надбавки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В российском городе Гуково в Ростовской области медики устроили пикет. Сначала требовали у администрации города надбавок за лечение пациентов с коронавирусом. Впрочем, во время разговора с журналистом оказалось, что претензии есть и к правительству РФ. Пять лет назад им обещали заплатить за выезды в Украину и так же не заплатили. Эти деньги тогда называли "боевыми".

"Отдельный разговор относительно Украины. Нам обещали выплатить деньги "боевые"!. Боевые пропали. "Боевые" - это мы вывозили раненых с территории Украины под бомбежками. Боевые не получили не только скорые, но и врачи, что шили их. Просто нам потом запретили об этом говорить", - говорят медики.

Напоминаем, в 2014 году россияне обнародовали в сети видео, как в российском Гуково из реактивных систем залпового огня "Град" осуществлялись обстрелы территории Украины.

 
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Россия, Врачи, РФ, Донбасс.
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