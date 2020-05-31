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Дожди и грозы: чем "удивит" погода сегодня 31 мая

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Дожди и грозы: чем "удивит" погода сегодня 31 мая
07:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:Дожди будут идти по всей территории Украины, температура днем ​​14-19°, на юге и востоке воздух прогреется до 24°.

В воскресенье, 31 мая, дожди будут идти по всей территории Украины, температура днем 14-19°, на юге и востоке воздух прогреется до 24°.

Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"Облачно с прояснениями. В западных областях значительные, в Карпатах сильные дожди, на Житомирщине и Винниччине умеренные, на остальной территории небольшие дожди, местами грозы (ночью в южных и восточных областях без осадков). Ночью и утром в Украине, кроме запада, местами туман", - говорится в сообщении.

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Ветер будет преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, на востоке и в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 14-19°, на юге и востоке до 24°, в Карпатах в течение суток 2-7° тепла.

В Киеве и Киевской области 31 мая будет облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. В столице пройдет небольшой дождь, температура ночью 10-12°, днем 16-18°. В Киевской области также пройдут дожди, местами прогремят грозы. Температура ночью 8-13°, днем 14-19°.

В первые дни лета в Украине будет облачно с прояснениями. В понедельник, 1 июня, пройдут небольшие, днем в Прикарпатье, в Карпатах, центральных и Харьковской областях умеренные кратковременные дожди, грозы (ночью в южных, восточных, Днепропетровской областях без существенных осадков). Во вторник, 2 июня, ночью в большинстве западных и северных областей без существенных осадков, на остальной территории, днем по всей Украине небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, грозы.

Ветер северо-восточный, в юго-восточной части юго-западный, 7-12 м/с, 1 июня в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, на побережье морей до 14°, 2 июня в западных и северных областях 4-9° тепла; днем 12-17°, на юге, на востоке страны и Закарпатье 1 июня 18-23°, 2 июня 15-20°.

По прогнозу, 1-2 июня в столице и Киевской области облачно с прояснениями. Небольшие кратковременные дожди, ночью 2 июня без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1 июня 7-12°, 2 июня 4-9° тепла; днем 12-17°.

На 3-4 июня синоптики прогнозируют небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы, лишь на Закарпатье и Одесской области 3 июня без осадков. Температура ночью 4-10°; днем 14-20° (3 июня на западе 11-16°), в восточной, 4 июня и в южной части страны 16-22°.

В Киеве и Киевской области 3 4 июня ожидаются небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 4-9° тепла, днем 14-19°.

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Украина, Погода, Дожди.
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