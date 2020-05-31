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COVID-19: В Украине подтвердили у 67 медиков

COVID-19: В Украине подтвердили у 67 медиков
10:39 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В Украине коронавирусной болезнью заболели 468 человек, из низ 12 детей на 67 медицинских работников.

За минувшие сутки в Украине коронавирусной болезнью заболели 468 человек, из низ 12 детей на 67 медицинских работников. 

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшие сутки заболели 468 человек, из них 12 детей и 67 медработников. Были госпитализированы 93 человека. Зафиксировано 12 летальных случаев. При этом выздоровели 227 человек", - сказал Степанов.

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Как сообщалось, в Украине на 9:00 31 мая зафиксировано уже 23 672 случая коронавирусного заболевания COVID-19.

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Украина, Медики, Коронавирус.
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