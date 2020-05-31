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Автоматическая фото- и видеофиксация заработает на дорогах Украины уже с понедельника

Автоматическая фото- и видеофиксация заработает на дорогах Украины уже с понедельника
14:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Автоматическая фото- и видеофиксация заработает на дорогах с 1 июня.

Автоматическая фото- и видеофиксация на дорогах Украины для фиксации нарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения заработает с 1 июня.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 20 мая.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, 1 июня заработает 17 пунктов фото - и видеофиксации дорожного движения. Впоследствии их количество увеличится до 40, а вообще в планах открыть 700 таких пунктов.

В Департаменте коммуникации МВД Украины сообщали, что камеры видеофиксации установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. В дальнейшем они будут устанавливаться по всей Украине.

Сначала в автоматическом режиме будут фиксироваться только факты превышения скорости. Постепенно, уже в этом году система будет фиксировать и другие нарушения ПДД - проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, нарушение правил остановки, стоянки, а также установленного для транспортных средств запрета двигаться по полосе для маршрутных транспортных средств, по тротуарам или пешеходным дорожкам, выезд на полосу встречного движения.

О факте фиксации нарушения можно будет узнать: с админпостановлений, которые отправляются на электронную почту, если подано соответствующее заявление в МВД; на официальных сайтах МВД и Главного сервисного центра в «Электронном кабинете водителя; от почтальона, который доставляет постановление по месту регистрации правонарушителя; от представителей органов ГПСУ, которые вручают постановление при пересечении границы - иностранцам и лицам без гражданства, ввозившим транспортное средство на территорию Украины, зарегистрированное за ее пределами.

Если транспортным средством пользуется несколько человек (например, водители служб такси), постановление о привлечении к ответственности выноситься на лицо, за которым зарегистрировано транспортное средство в соответствующем реестре МВД. Если определен надлежащий пользователь - ответственность несет надлежащий пользователь. Если ТС зарегистрировано за юридическим лицом - руководитель юридического лица.

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Постановление может выноситься без участия лица в течение 3-х дней с даты вынесения. Оно вступает в законную силу: со дня получения; со дня отказа о его получении; со дня возвращения почтового отправления, если вы не получили присланное постановление; в день вручения его пограничником. Срок обжалования постановления - 10 дней с даты вступления постановления в законную силу. При обжаловании эти сроки приостанавливаются до решения вопроса по существу.

Как сообщалось, 12 марта МВД представило пилотный проект системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме. Запуск этой системы в эксплуатацию планировался на 1 мая, однако был перенесен из-за карантина.

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МВД, Дороги, Камеры.
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