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Декларация Порошенко: почти 773 миллиона доходов

Декларация Порошенко: почти 773 миллиона доходов
20:32 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: АПУ

Новости Украины:Порошенко задекларировал 773 млн доходов, из них 606 - дивиденды.

Экс-президент, народный депутат Петр Порошенко за 2019 год задекларировал почти 773 миллионов гривен доходов.

За 2019 год Порошенко задекларировал 772 960 000 гривен доходов. Кроме того, он заплатил почти 188 миллионов налогов.

Львиную долю доходов составили дивиденды в сумме более 606 миллионов гривен. Пресс-служба отмечает, что они не выплачивались с 2014 года. Накопленная за долгое время сумма была перечислена лишь в конце 2018 – начале 2019 с целью финансирования Порошенко собственной предвыборной кампании.

33 миллиона 84 тысячи гривен Порошенко получил от продажи акций Международного инвестиционного банка. Почти 16 миллионов гривен составляют проценты по депозитам.

6 миллионов 185 тысяч гривен составили компенсация морального вреда и возмещение судебных расходов в процессе с компанией Би-Би-Си за распространение ею недостоверной информации.

В пресс-службе пояснили, что закон требует декларировать как прибыль возврат стоимости ОВГЗ, и Порошенко записал соответствующую сумму в 108 703 000 гривен. Сам же инвестиционный доход, то есть собственно доход, составил не 108, а 4 миллиона 609 тысяч гривен.

Подавляющая часть расходов Порошенко прошлого года – 584 миллионов 414 тысяч гривен – его вклад в предвыборный фонд.

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В целом в 2019 году Порошенко самостоятельно или через налоговых агентов заплатил 187 миллионов гривен налогов и военного сбора.

Количество компаний, конечным бенефициаром которых является Петр Порошенко, в прошлом году сократилась до 28. Права конечного бенефициара остальных компаний переданы и отражены в декларации сына экс-президента Алексея Порошенко.

В пресс-службе отметили, что общие расходы компаний семьи Порошенко на благотворительность и социальные проекты в прошлом году составили около 200 миллионов гривен. Однако Порошенко не смог отразить эту сумму в электронной декларации, поскольку форма декларации не предусматривает декларирования расходов, осуществленных со счетов юридических лиц, в которых владельцем является декларант или члены его семьи.

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"Что касается движимого и недвижимого имущества, существенных изменений в декларации по сравнению с декларацией за 2018 год не произошло. Кроме ареста коллекции картин, который произошел во время штурма спецназом ГБР Национального центра народной культуры "Музей Гончара" и обыска, которые были признаны судом незаконными", - сказано в сообщении пресс-службы. 

 За 2018 год Порошенко задекларировал 1,56 миллиарда гривен доходов, из них 336 тысяч гривен заработной платы и более 1,505 миллиарда гривен дивидендов. В 2017 году Порошенко задекларировал всего 16,3 миллиона гривен доходов.

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Петр Порошенко, Декларация, Европейская солидарность.
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