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ГБР передало в суд дело чиновника из-за взятки

ГБР передало в суд дело чиновника из-за взятки
01:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГБР

Новости Украины:Госбюро уличило во взятке в 100 тысяч одного из руководителей госучреждения "Укрспортобеспечение".

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении одного из руководителей госучреждения "Укрспортобеспечение" Министерства молодежи и спорта, которого обвиняют в получении неправомерной выгоды в размере 100 тысяч гривень.

Об этом сообщает сайт ГБР.

"Направлен в суд обвинительный акт в отношении одного из руководителей ГУ "Укрспортобеспечение" Министерства молодежи и спорта Украины. Чиновник обвиняется в получении неправомерной выгоды в крупном размере (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебное расследование осуществляли следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве.

"Следствием установлено, что должностное лицо ГУ "Укрспортобеспечение" получило неправомерную выгоду в сумме 100 тысяч гривень за беспрепятственное принятие товара - одежды у субъекта хозяйствования. Кроме того, чиновник гарантировал отсутствие со стороны учреждения претензионно-исковой работы по исполнению договора поставки одежды", - добавляют в ГБР.

Обвиняемому грозит лишение свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

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Взятка, ГБР, Госбюро, Укрспортобеспечение.
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