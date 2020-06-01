В Украину из Турции вернутся еще 73 украинцев

Новости Украины:В Украину из Турции направили паром с украинцами.

В воскресенье, 31 мая, 73 гражданина Украины отправились из Турции на пароме по маршруту Карасу - Черноморск.

Об этом сообщает Посольство Украины в Турции.

«Возвращение домой - это всегда радость. Именно с такими эмоциями 73 гражданина Украины возвращаются домой на пароме Карасу - Черноморск», - говорится в сообщении.

Как отмечается, Посольство и генконсульство в Стамбуле организовали трансфер граждан до порта Карасу. В частности, обеспечили приезд из Анкары шести украинцев, а из Стамбула - 31.

Трансфер происходил в условиях объявленного в отдельных провинциях Турции (в том числе в Стамбуле и Анкаре) комендантского часа, который предусматривает полный запрет выхода из дома и необходимость брать спецразрешение для выезда за пределы пункта проживания.

Турция полностью закрыла авиасообщение с другими странами в конце марта. Сейчас паром - единственный регулярный вид транспорта, который обеспечивает перевозки в Украину. Еженедельно компания UkrFerry осуществляет один рейс по маршруту Черноморск - Карасу - Черноморск.