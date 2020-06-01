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Первый день лета: прогноз погоды на 1 июня

Первый день лета: прогноз погоды на 1 июня
07:48 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:На всей территории Украины сегодня, 1 июня ожидаются кратковременные дожди и понижение температуры.

будет удерживаться влажная и преимущественно прохладная воздушная масса, а также продолжится слабый рост атмосферного давления.

«В понедельник в Украине ожидаются временами небольшие и умеренные дожди, ночью в южных и восточных областях без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.», − говорится в сообщении.

Температура ночью +6-11, на побережье морей до +14; днем +11-16, в южных и восточных областях +18-23.

В Киеве − ночью местами небольшой дождь, днем умеренный дождь; температура ночью около +10, днем +12-14.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 1 июня самая высокая температура днем была 31,7 в 1979, 2011г., самая низкая ночью 4,1 в 1904г.

Также синоптики предупреждают, что 1 июня в связи со значительными дождями на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,5 - 1,5 м, на отдельных участках до 2 м (над уровнями на 8 часов 29 мая), местами начальное затопление пойм, сельскохозяйственных угодий. Возможно формирование значительного местного, склонного стока.

Прогноз погоды 1 июня

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, лето в Украине начнется похолоданием – температура воздуха днем ожидается от 9 до + 13 градусов.

В центральных областях в понедельник предполагается + 12 + 18 градусов. Теплее всего будет на Юге и Востоке Украины: + 17 + 22 градуса. В Киеве 1 июня − периодические дожди, облачность, днем около + 12 + 14 градусов.

По словам синоптика, потепление стоит ожидать уже со среды, а психологическую отметку +20 градусов и выше «будем ловить на оконных и автомобильных термометрах и сбрасывать с плеч лишний надоевший гардеробный груз 6, 7, 8, 9 июня».

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Погода, Лето, Дождь, Весна, Прогноз погоды, 1 июня.
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