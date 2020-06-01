Коронавирус в Украине: ситуация на 1 июня

Новости Украины:В Украине за минувшие сутки 340 новых случаев Covid-19, 10 ранее заболевших умерли, 152 выздоровели.

348 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро понедельника, 10 человек из числа ранее заболевших скончались, 152 выздоровели. Днем ранее сообщалось о 468 новых случаях инфицирования Covid-19 за предшествовавшие сутки, 30 мая – о 393 инфицированных, 29 мая – о 429 новых заболевших, 28 мая – о 477 новых инфицированных.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в понедельник утром, количество инфицированных нарастающим итогом составило 24 0122 человека, 9 690 выздоровели, 718 умерли.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 13 604 человек, что на 178 больше, чем днем ранее.

Ежедневный брифинг Минздрава относительно текущей ситуации с коронавирусом в Украине:

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