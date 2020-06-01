Укрзализныця запустила первый пассажирский поезд после карантина

Новости Украины:"Укрзализныця" запускает пассажирские перевозки между областями.

АО "Укрзализныця" (УЗ) в понедельник, 1 июня, в 6:12 утра запустила с вокзала "Киев-Пассажирский" первый пассажирский поезд после карантина по направлению "Киев-Константиновка", сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале в понедельник утром.

Согласно сообщению, с 1 июня запускаются более 40 поездов дальнего следования и 214 пригородных поездов, их список будет пополняться.

Министр также отметил, что когда и какие рейсы могут открыться в дальнейшем, определяют областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Они формируют соответствующее решение касательно возможности послабления карантина и возобновления сообщения.

Криклий добавил, что также начаты межобластные автомобильные пассажирские перевозки.

"Работаем над постепенным запуском авиасообщения", - написал он.