Почти 400 интернет-агитаторов были разоблачены СБУ за фейки о коронавирусе

Новости Украины:СБУ за период карантина разоблачили 385 интернет-агитаторов, распространявших фейки о коронавирусе.

Сотрудники Службы безопасности Украины за период действия карантинных мероприятий заблокировали более 2,6 тыс. сообществ с общей аудиторией более миллиона человек, а также разоблачили 385 интернет-агитаторов, которые распространяли фейки об эпидемии COVID-19.

"Сотрудники спецслужбы установили, что 18 выявленных агитаторов действовали по заданию российской стороны. В отношении них СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (ст.109 и 110 Уголовного кодекса Украины)", - сообщает пресс-центр СБУ в понедельник.

Отмечается, что агитаторы функционировали в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком, Конотопе, Ивано-Франковске, Хмельницком и Жашкове.

Так, через социальные сети российские спецслужбы и управляемые ими агентурные сети троллей призывали к нарушению карантина, проведению акций протеста, силового захвата власти.

В частности, житель Одесской области регулярно размещал на персональных страницах в соцсетях информацию с призывами о присоединении западных областей к государствам, граничащих с Украиной. Публикации агитатор получал из пропагандистских интернет-изданий и сайтов РФ.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.110 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

"Информацию о выявленных 367 агитаторах СБУ направила в Национальную полицию, 160 человек привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка, в рамках ст.173-1 КУоАП", - добавили в ведомстве.

Всего в течение 2019-2020 годов судами вынесено 26 обвинительных приговоров в отношении интернет-пропагандистов.