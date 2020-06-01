Скачать
Понедельник, 01.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский: Как можно было подслушать, записать на пленку офис президента Украины
Зеленский: Как можно было подслушать, записать на пленку офис президента Украины
День защиты детей: Кабмин принял ряд решений
День защиты детей: Кабмин принял ряд решений
Начинается масштабная эстафета Олимпийского дня-2020
Начинается масштабная эстафета Олимпийского дня-2020
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 июня

Почти 400 интернет-агитаторов были разоблачены СБУ за фейки о коронавирусе

Почти 400 интернет-агитаторов были разоблачены СБУ за фейки о коронавирусе
14:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:СБУ за период карантина разоблачили 385 интернет-агитаторов, распространявших фейки о коронавирусе.

Сотрудники Службы безопасности Украины за период действия карантинных мероприятий заблокировали более 2,6 тыс. сообществ с общей аудиторией более миллиона человек, а также разоблачили 385 интернет-агитаторов, которые распространяли фейки об эпидемии COVID-19.

"Сотрудники спецслужбы установили, что 18 выявленных агитаторов действовали по заданию российской стороны. В отношении них СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (ст.109 и 110 Уголовного кодекса Украины)", - сообщает пресс-центр СБУ в понедельник.

Отмечается, что агитаторы функционировали в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком, Конотопе, Ивано-Франковске, Хмельницком и Жашкове.

Так, через социальные сети российские спецслужбы и управляемые ими агентурные сети троллей призывали к нарушению карантина, проведению акций протеста, силового захвата власти.

В частности, житель Одесской области регулярно размещал на персональных страницах в соцсетях информацию с призывами о присоединении западных областей к государствам, граничащих с Украиной. Публикации агитатор получал из пропагандистских интернет-изданий и сайтов РФ.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.110 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

"Информацию о выявленных 367 агитаторах СБУ направила в Национальную полицию, 160 человек привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка, в рамках ст.173-1 КУоАП", - добавили в ведомстве.

Всего в течение 2019-2020 годов судами вынесено 26 обвинительных приговоров в отношении интернет-пропагандистов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СБУ, Пандемия, Фэйк, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест-ассоциацию и узнайте, кем Вы были в прошлой жизни
02 Xiaomi Redmi 9, Redmi 9A и Redmi 9C: характеристика новых недорогих смартфонов
03 Степаненко отреагировал на скандальный эпизод в матче с Динамо
04 Chery Tiggo 8: в сети появились фото интерьера нового кроссовера
05 Кучма: Маск победил Россию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина переходит к следующему этапу ослабления карантина
Украина переходит к следующему этапу ослабления карантина
Май в Киеве оказался самым холодным в XXI веке
Май в Киеве оказался самым холодным в XXI веке
Количество безработных в Украине перевалило за пол миллиона
Количество безработных в Украине перевалило за пол миллиона
&quot;Золотая Жар-Птица 2020&quot;: названы победители музыкальной премии
"Золотая Жар-Птица 2020": названы победители музыкальной премии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь