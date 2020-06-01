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Май в Киеве оказался самым холодным в XXI веке

Май в Киеве оказался самым холодным в XXI веке
14:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Май 2020 года в Киеве оказался самым холодным за 20 лет.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в Facebook.

"Двадцатый май в XXI веке оказался холодным, поэтому метеорологическое лето в столицу так и не пришло", - говорится в сообщении.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха в мае в Киеве составляла + 12,4 ° С, что на 2,8 ° С ниже климатической нормы.

Холоднее всего, уверяют климатологи, в Киеве было 13 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до + 2,0 ° С, а теплее всего - 11 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 27,6 ° С. Май, как и год назад, оказался щедрым на осадки, которых на проспекте Науки, 37 выпало 122 мм, или 230% климатической нормы. Май немного компенсировал недобор осадков, который в столице наблюдался с прошлого лета. В рейтинге самых влажных нынешний май стал шестым.

Как сообщалось, в выходные общее количество осадков, выпавших в Киеве, превысило показания за последние 129 лет.

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Киев, Погода, Лето, Природа, Весна, Май.
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