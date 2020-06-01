Скачать
Понедельник, 01.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Криклий анонсировал новые спецрейсы для возвращения украинцев из-за рубежа
Криклий анонсировал новые спецрейсы для возвращения украинцев из-за рубежа
"Минера" моста Метро в Киеве задержали (Видео)
"Минера" моста Метро в Киеве задержали (Видео)
Манчестер Юнайтед подтвердил продление аренды форварда
Манчестер Юнайтед подтвердил продление аренды форварда
За немалые деньги: Меган Маркл и принц Гарри наняли охрану
За немалые деньги: Меган Маркл и принц Гарри наняли охрану

Кабмин обязал местные власти обеспечить необходимым жилые помещения для детдомов

Кабмин обязал местные власти обеспечить необходимым жилые помещения для детдомов
17:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Кабинет министров Украины принял решение, которым обязал органы местной власти обеспечить жилые помещения, которые предоставляются в пользование детским домам семейного типа, необходимой мебелью и техникой.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная на брифинге по итогам заседания правительства в понедельник, 1 июня.

"Сегодня правительство обязывает органы местной власти обеспечить жилые помещения, которые предоставляются в пользование детским домам семейного типа, необходимой мебелью, бытовой техникой и другими предметами длительного пользования. Во-вторых, мы хотим, чтобы местная власть обеспечивала приемных детей и детей-воспитанников, которым установлена инвалидность, необходимыми приспособлениями и услугами по месту их жительства в соответствии с их индивидуальными потребностями на выполнение индивидуальной программы "Реабилитация ребенка с инвалидностью", - сказала Лазебная.

Кроме того, по ее словам, правительство поддержало изменения в законодательство для предоставления права лицам из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые имеют инвалидность, проживать и воспитываться в приемных семьях, детских домах семейного типа до 23 -летнего возраста , независимо от того, учатся они в заведениях профессионально-технического образования или в заведениях высшего образования.

"Мы увеличиваем размер государственной социальной помощи на детей, воспитывающихся в приемных семьях и детских домах семейного типа. Сейчас мы надеемся на принятие законопроекта, который находится в Верховной Раде и подготовлен ко второму чтению, где также будет увеличен размер помощи на детей , которые под опекой ", - добавила министр.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабинет Министров Украины, Марина Лазебная, Детдома.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Степаненко отреагировал на скандальный эпизод в матче с Динамо
02 Пройдите тест-ассоциацию и узнайте, кем Вы были в прошлой жизни
03 Xiaomi Redmi 9, Redmi 9A и Redmi 9C: характеристика новых недорогих смартфонов
04 Chery Tiggo 8: в сети появились фото интерьера нового кроссовера
05 Кучма: Маск победил Россию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина переходит к следующему этапу ослабления карантина
Украина переходит к следующему этапу ослабления карантина
Май в Киеве оказался самым холодным в XXI веке
Май в Киеве оказался самым холодным в XXI веке
Количество безработных в Украине перевалило за пол миллиона
Количество безработных в Украине перевалило за пол миллиона
&quot;Совсем не страшная книга&quot;: в Украине вышла книга-инструкция для родственников тяжело больных людей
"Совсем не страшная книга": в Украине вышла книга-инструкция для родственников тяжело больных людей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь