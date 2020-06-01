Кабмин обязал местные власти обеспечить необходимым жилые помещения для детдомов

Новости Украины:Кабинет министров Украины принял решение, которым обязал органы местной власти обеспечить жилые помещения, которые предоставляются в пользование детским домам семейного типа, необходимой мебелью и техникой.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная на брифинге по итогам заседания правительства в понедельник, 1 июня.

"Сегодня правительство обязывает органы местной власти обеспечить жилые помещения, которые предоставляются в пользование детским домам семейного типа, необходимой мебелью, бытовой техникой и другими предметами длительного пользования. Во-вторых, мы хотим, чтобы местная власть обеспечивала приемных детей и детей-воспитанников, которым установлена инвалидность, необходимыми приспособлениями и услугами по месту их жительства в соответствии с их индивидуальными потребностями на выполнение индивидуальной программы "Реабилитация ребенка с инвалидностью", - сказала Лазебная.

Кроме того, по ее словам, правительство поддержало изменения в законодательство для предоставления права лицам из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые имеют инвалидность, проживать и воспитываться в приемных семьях, детских домах семейного типа до 23 -летнего возраста , независимо от того, учатся они в заведениях профессионально-технического образования или в заведениях высшего образования.

"Мы увеличиваем размер государственной социальной помощи на детей, воспитывающихся в приемных семьях и детских домах семейного типа. Сейчас мы надеемся на принятие законопроекта, который находится в Верховной Раде и подготовлен ко второму чтению, где также будет увеличен размер помощи на детей , которые под опекой ", - добавила министр.