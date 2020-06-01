"Слуга народа" определилась с новым министром культуры

Новости Украины:Новым министром культуры станет Александр Ткаченко.

Об этом написал депутат Верховной Рады от одноименной фракции Александр Качура в своем Telegram-канале.

"Новым министром культуры станет Александра Ткаченко. Фракция поддержала практически единогласно", - написал нардеп.

Ранее стало известно, что сегодня собирается фракция "Слуги народа" для решения кадровых вопросов.

Напомним, сейчас Ткаченко возглавляет Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Как сообщалось, ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что в правительстве не могут найти кандидатуру на вакантные места министров из-за "кадрового голода".