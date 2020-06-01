Скачать
Понедельник, 01.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Криклий анонсировал новые спецрейсы для возвращения украинцев из-за рубежа
Криклий анонсировал новые спецрейсы для возвращения украинцев из-за рубежа
В МВД сообщили подробности задержания "минера" моста Метро
В МВД сообщили подробности задержания "минера" моста Метро
За игроком сборной Украины активно следит турецкий топ-клуб
За игроком сборной Украины активно следит турецкий топ-клуб
Компания Vivo презентовала линейку смартфонов X50
Компания Vivo презентовала линейку смартфонов X50

Генеральная прокуратура открыла дело из-за вербовки боевиками несовершеннолетних на Донбассе

Генеральная прокуратура открыла дело из-за вербовки боевиками несовершеннолетних на Донбассе
19:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Офисом генерального прокурора внесены сведения об очередных фактах нарушения законов и обычаев войны в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины, а именно привлечение несовершеннолетних к участию в вооруженном конфликте на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

«Департаментом по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об очередных фактах нарушения законов и обычаев войны в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Установлено, что главарями незаконных вооруженных формирований, контролируемых Российской Федерацией, начиная с 2014 года, массово применяется практика вербовки и привлечения несовершеннолетних со временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей к участию в боевых действиях против подразделений Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

В соответствии со ст. 4 Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающейся участия детей в вооруженных конфликтах, ратифицированного как Украиной, так и РФ, государства-участники должны обеспечить, чтобы лица, не достигшие 18-летнего возраста, не принимали участия в военных действиях.

Проведение досудебного расследования в уголовном производстве поручено Главному управлению СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Отмечается, что в настоящее время приговорами судов 29 несовершеннолетних граждан Украины осуждены за участие в вооруженном конфликте в составе незаконных вооруженных формирований.

В частности, в сентябре 2014 года главари одного из незаконных вооруженных формирований привлекли несовершеннолетнего, которому в то время исполнилось всего 16 лет, к участию в деятельности этого формирования. Ему выдали огнестрельное оружие и определили задачу по охране и патрулированию захваченного боевиками здания Управления СБ Украины в Донецкой области. Кроме того, несовершеннолетнего привлекали к участию в ведении непосредственно боевых действий против подразделений сил АТО в районе Донецкого международного аэропорта. Приговором суда он осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года 2 месяца.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Донецкая область, Луганская область, РФ, Донбасс, Офис Генпрокурора.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Степаненко отреагировал на скандальный эпизод в матче с Динамо
02 Пройдите тест-ассоциацию и узнайте, кем Вы были в прошлой жизни
03 Xiaomi Redmi 9, Redmi 9A и Redmi 9C: характеристика новых недорогих смартфонов
04 Уже не в тренде: вещи в интерьере, которые давно пора заменить (Фото)
05 Chery Tiggo 8: в сети появились фото интерьера нового кроссовера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина переходит к следующему этапу ослабления карантина
Украина переходит к следующему этапу ослабления карантина
Май в Киеве оказался самым холодным в XXI веке
Май в Киеве оказался самым холодным в XXI веке
Количество безработных в Украине перевалило за пол миллиона
Количество безработных в Украине перевалило за пол миллиона
&quot;Совсем не страшная книга&quot;: в Украине вышла книга-инструкция для родственников тяжело больных людей
"Совсем не страшная книга": в Украине вышла книга-инструкция для родственников тяжело больных людей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь