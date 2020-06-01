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Аваков отчитался о первых часах работы автофиксации нарушений ПДД

Аваков отчитался о первых часах работы автофиксации нарушений ПДД
22:00 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:За первые 17 часов работы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве было зафиксировано более 35 тыс. событий.

Из зафиксированных нарушений отработано более 5 тысяч. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

"Итог первых 17 часов работы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве зафиксировано 35 тыс. 762 события, отработано 5 тыс. 620. "Лидеры гонки": Mercedes двигался по городу со скоростью 208 км/ч и BMW проехал 3 камеры подряд со скоростью 200 км/ч, водитель получит 3 штрафа", - заявил министр внутренних дел.

Напомним, с 00:00 1 июня на дорогах Киева заработали 20 камер автоматической фиксации правонарушений. Эти камеры измеряют скоростной режим движения на дорогах столицы, и в случае выявления правонарушения будут его автоматически фиксировать.

Как сообщалось ранее, за первые восемь минут 45 камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения зафиксировали более 200 случаев превышения скорости.

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Все по теме:

МВД Украины, Арсен Аваков, Автофиксация нарушений ПДД, Система автофиксации нарушений ПДД.
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