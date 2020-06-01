Аваков отчитался о первых часах работы автофиксации нарушений ПДД

Новости Украины:За первые 17 часов работы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве было зафиксировано более 35 тыс. событий.

Из зафиксированных нарушений отработано более 5 тысяч. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

"Итог первых 17 часов работы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве зафиксировано 35 тыс. 762 события, отработано 5 тыс. 620. "Лидеры гонки": Mercedes двигался по городу со скоростью 208 км/ч и BMW проехал 3 камеры подряд со скоростью 200 км/ч, водитель получит 3 штрафа", - заявил министр внутренних дел.

Напомним, с 00:00 1 июня на дорогах Киева заработали 20 камер автоматической фиксации правонарушений. Эти камеры измеряют скоростной режим движения на дорогах столицы, и в случае выявления правонарушения будут его автоматически фиксировать.

Как сообщалось ранее, за первые восемь минут 45 камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения зафиксировали более 200 случаев превышения скорости.