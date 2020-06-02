Не хватило пассажиров: спецрейс Бали-Бангкок-Киев отменен

Новости Украины:МАУ отменила спецрейс Бали-Бангкок-Киев - мало пассажиров.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила специальный коммерческий рейс из Индонезии (Бали-Бангкок-Киев)из-за недостаточного количества пассажиров.

Об этом говорится в сообщении Посольства Украины в Таиланде в Facebook.

"Уважаемые граждане! Сообщаем Вам, что, к сожалению, специальный коммерческий рейс из Индонезии Бали-Бангкок-Киев PS1292 был отменен авиаперевозчиком в связи с недостаточным количеством пассажиров", - говорится в сообщении..

Посольство также рекомендует обратиться в контактный центр МАУ по поводу возврата средств, уплаченных за билет.

Посольство также сообщило МИД Украины, Министерству инфраструктуры Украины, Авиакомпанию "Международные авиалинии Украины" о необходимости осуществления спецрейса из Таиланда.

В Посольстве выразили надежду, что рейс по маршруту Бангкок-Киев состоится в первой декаде июня.