У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления

Новости Украины:Имя Алексей происходит от греческого Алексиос, что в переводе означает "защитник".

Алексей всегда стремится защищать женщин. Он ответственный, порядочный, честный, скромный и не рвется к лидерству любой ценой. Доброжелательно общается с окружающими людьми, предпочитает оказывать помощь другим, нежели обращаться за ней самому. Имеет отличное чувство юмора, любит веселиться и дурачиться, поэтому ему всегда рады в любой компании.

Алексей успешен везде, где нужно выполнять ответственную и точную работу, и всегда доводит любое дело до конца. Однако бывает застенчивым и неуверенным в себе безо всяких на то оснований. Болезненно воспринимает критику в свой адрес или в сторону своих работ, бывает рассеянным и забывчивым. Леша, как правило, обидчив и раним, может быть излишне резким.

Леша, рожденный зимой или осенью, отличается более волевым характером. Бывает чрезмерно упрямым и настойчивым, чем появившийся на свет в летние месяцы.

Тайна имени Алексей в том, что его хобби часто в будущем становится профессией. Мальчик, увлекающийся живописью, вырастает в известного художника. А Леша, который в детстве собирал модели самолетиков, имеет все шансы стать авиаконструктором. Ведь в его характере сочетаются одновременно многие творческие способности и усидчивость, умение доводить дело до конца.

Алексей обладает высоким творческим потенциалом, поэтому может стать как человеком искусства, так и деятелем науки и техники. Имеет все шансы достичь высокого положения в обществе. Это возможно только в том случае, если его не подведет почти полное отсутствие честолюбия, присущее носителю имени.

Главный критерий при выборе профессии для него – ее увлекательность. Если он увлечен своим делом и может реализовать в нем свои творческие способности, его ждет успех. Алексей не рвется быть начальником, но если им становится, то выполняет свои руководительские функции очень грамотно и ответственно, пользуется уважением у коллег и подчиненных.

У Алеши обычно хорошее здоровье, но уязвимым местом иногда становится желудочно-кишечный тракт. Поэтому смолоду нужно следить за правильным питанием. Кроме того, Леша часто переутомляется на работе, что может стать причиной нервных перегрузок и проблем с бессонницей.

Женится Алексей по любви, но тщательно обдумывает этот шаг. Часто он вступает в брак в возрасте за 30. Встречается со своей невестой несколько лет, прежде чем отважится сделать ей предложение. В жены выбирает аккуратную и ухоженную девушку, от неряшливых барышень держится подальше. При этом он хорошо умеет строить отношения в семье, покладист, тактичен, скромен, принимает активное участие в воспитании детей, неревнив и сам не изменяет. В конфликтных ситуациях чаще всего принимает сторону жены, даже если она и неправа. Этим он выражает свою поддержку и защиту.

Поздравления

Имя верно тебе дали,

Алексеем ведь назвали.

На работе и в семье

Доверяют все тебе.

Добр, спокоен и уверен.

И как друг давно проверен.

Защитишь, поможешь всем,

Нет у нас с тобой проблем.

От души мы поздравляем,

Счастья и любви желаем.

Пусть вокруг будут друзья

И счастливая семья.

Алексей, тебе желаю

Счастья без конца, без края,

Замечательных друзей,

Быть всех в мире веселей!

На успех свой курс держать,

Целей чётко достигать,

Быть безоблачно счастливым

И, конечно же, любимым!

Поздравляю от души тебя, Алешка,

Пускай душа от радости поет,

И светит солнце яркое в окошко,

Улыбка на лице пускай живет!

Желаю, чтоб все планы удавались,

Чтоб шли успешно все твои дела,

Желания заветные сбывались,

И жизнь всегда счастливою была!

Алексей, тебе удачи,

И еще в придачу счастья,

Много-много лишь добра,

И душевного тепла!

Покоряй свои все цели,

Исполняй скорей мечты,

Побеждай и покоряй ты,

Будь упрямым лишь в пути!

Пусть удача не забудет,

Все дела успешны будут,

Пусть сияет над тобой,

Ангел яркою звездой!

Всех достоинств Алексея

Просто нам не перечесть:

Добрый, смелый и красивый,

Юмор и смекалка есть.

Пожелаем мы Алеше

Лишь душевной теплоты.

Будь всегда на первом месте

И не бойся высоты!

Алексей — "оберегающий",

Пусть же имя защитит

В жизни час, судьбу решающий,

От проблем и от обид!

Пусть обходят дом ненужные

Хороводы из помех,

А наполняет его дружные

Счастье, радость, мир и смех!

Алексей, тебе желаю

Счастья в жизни и любви,

А во всех своих стремлениях

Непременно ввысь расти.

Пусть здоровье будет крепким,

Пусть во всём будет успех.

От души тебе желаю

Крепким быть, словно орех.

Поздравляем, Алексей.

Не печалься, не болей.

В жизни будет все путем,

Только сделай ход конем.

Пусть решаются задачи,

Пусть сопутствует удача,

Никогда не падай духом,

Ни пера тебе ни пуха.

Не теряйся без причин,

Выбирайся из пучин.

Ведь мужчина ты, боец,

Будь по жизни молодец.

С днем ангела, Леха, тебя поздравляю,

Здоровья и радости в жизни желаю,

Еще я удачи хочу пожелать,

И не было времени чтоб унывать.

И чтоб новый день приносил вдохновенье,

Лишал тебя грусти, чтоб было везенье.

Хочу я удачи тебе пожелать,

Сомнений и горестей в жизни не знать.

Дорогой мой Алексей, поздравляю тебя от всей души. Хочу тебе пожелать, чтобы ты по жизни всегда оставался защитником, как предначертано судьбою твоего имени: защитником своих родных, защитником своих идей и своих достижений, своей любви и своего счастья. Будь уверен в себе, безумно счастлив и удачен.