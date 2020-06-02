Какие регионы Украины не готовы к ослаблению карантина

Новости Украины:Семь областей и Киев не готовы к ослаблению карантина.

По состоянию на 2 июня 7 регионов Украины и город Киев не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно данным, пока не готовы к ослаблению карантина г. Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Львовская, Ривненская, Харьковская и Черновицкая области.

Невозможность переходить на следующий этап снятия карантина в этих областях объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью койко-мест в медучреждениях и низким охватыванием населения ПЦР-тестированием на коронавирус.

Как сообщалось, Кабинет министров 20 мая принял решение о переходе на адаптивную модель карантина с 22 мая до 22 июня.

По состоянию на 2 июня в Украине лабораторно подтверждены 24 340 случаев COVID-19. За сутки выявлено 328 новых случаев.