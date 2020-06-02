Изнасилование в Кагарлыке: ООН призывает СМИ воздержаться от разглашения персональных данных потерпевшей

Новости Украины:В ООН после изнасилования в Кагарлыке призвали СМИ не разглашать личные данные жертв насилия.

В Организации Объединенных Наций просят украинские средства массовой информации не разглашать личные данные жертв сексуального насилия после изнасилования полицейскими женщины в Кагарлыке.

Об этом говорится в заявлении Мониторинговой миссии ООН по правам человека в социальной сети Facebook.

В частности, в миссии обратили внимание, что ряд украинских СМИ после избиения и изнасилования девушки в Кагарлыке, опубликовали имя жертвы и одновременно обнародовали ее фотографию и описали черты ее характера и поведения.

"Мы подчеркиваем, что все соответствующие заинтересованные субъекты, в том числе медиа, должны соблюдать подход, который учитывает интересы жертвы при освещении случаев сексуального насилия. Это предполагает избежание повторного травмирования и клеймения жертвы, недопущение воспроизводства гендерных стереотипов, таких как обвинение самой жертвы, и только открыто публиковать ее личные данные с ее разрешения или сознательного согласия", - отмечается в заявлении.

При этом, согласно Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью, к жертвам нужно относиться с сочувствием и уважением их достоинства.

"Публичное информирование о сексуальном насилии не должно налагать дополнительное бремя на жертву. Нечувствителный подход к таким случаям влияет на благополучие жертв и их семей и может оказывать негативное влияние, заставляя жертв воздерживаться от сообщения о таком насилии в будущем", - добавили в миссии.

Недопустимо разглашать в медиа личные данные жертв насилия, отметили в ООН.

Как сообщалось ранее, 24 мая в больницу обратилась женщина 1994 года рождения с заявлением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции Кагарлыка.

26 мая Голосеевский районный суд Киева взял под стражу без права внесения залога двух полицейских из Кагарлыка, подозреваемых в изнасиловании и избиении женщины в отделении полиции.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко уволил этих полицейских, а также отстранил от выполнения служебных обязанностей руководство отделения и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава этого отделения.

Досудебное расследование осуществляет Государственное бюро расследований.