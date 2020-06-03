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Защита ПЦУ в Крыму: комитет Рады соберется на заседание

Защита ПЦУ в Крыму: комитет Рады соберется на заседание
06:09 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Верховная Рада рассмотрит проект постановления по защите ПЦУ в аннексированном Крыму.

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Украины имеет намерен 3 июня рассмотреть проект постановления по защите Православной церкви Украины в аннексированном Крыму. Об этом "Крым.Реалии" сообщил архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент, передает УНН.

"Завтра планируется заседание комитета по этому поводу (проект постановления по защите ПЦУ в Крыму — ред.). Должны определиться — выносить ли этот вопрос на сессию Верховной Рады или нет. Я надеюсь, что решение будет положительное и наконец Верховная Рада примет решение, которое бы защитило ПЦУ в Крыму. Тем более сейчас это происходит на фоне того, что Верховный суд в Москве должен на днях принять какое-то решение относительно дальнейшей судьбы ПЦУ в Крыму", — сказал архиепископ Климент.

На сайте комитета говорится, что проект постановления о ПЦУ определен как один из главных. Заседание назначено на 15:00.

Ранее Институт религиозной свободы и Центр гражданских свобод прислали ходатайство в поддержку передачи в государственную собственность собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги Крымской епархии ПЦУ в Симферополе в комитет и руководство парламента.

Кабинет министров Украины повторно принял проект постановления Верховной Рады по защите Православной церкви Украины в аннексированном Крыму. Ранее этот проект постановления уже принимало прошлое правительство во главе с Алексеем Гончаруком, но было отозвано процедурными нормами из-за смены Кабмина.

Архиепископ Климент считает, что постановление украинского правительства поможет сохранить Кафедральный собор святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе благодаря "распространению ответственности за граждан Украины, которые остались в Крыму".

Верховная Рада отменила вечерние пленарные заседания

Российские власти в Крыму направили предписание об "освобождении помещений" Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе, в котором проходили богослужения УПЦ Киевского патриархата (ныне ПЦУ).

В российском Министерстве имущества Крыма объяснили требование освободить здание Кафедрального собора в Симферополе окончанием срока действия договора с епархией УПЦ КП, которая перешла в созданную Православную церковь Украины.

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Верховная Рада, Климент, ПЦУ.
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