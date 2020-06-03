Лето наступает: прогноз погоды на 3 июня

Новости Украины:В Украину идет настоящее лето: в конце недели до +24°.

В Украине в среду, 3 июня, ожидаются дожди в большинстве областей, температура воздуха составит днем 11-16°, с пятницы начинается потепление.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«3 июня облачно с прояснениями. В западных, Винницкой и Житомирской областях умеренные дожди; температура ночью 3-8° тепла, днем 11-16°, на высокогорье Карпат на протяжении суток 1-6° тепла», - говорится в сообщении.

На остальной территории ночью без существенных осадков, днем в большинстве областей кратковременные дожди, местами с грозами; температура ночью 4-9° тепла, на востоке страны и побережье морей до 12°, днем 14-19°, в юго-восточной части до 22°.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/сек.

В Киеве и Киевской области 3 июня облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь.

Температура ночью в столице составит 6-8° тепла, днем 16-18°; по области ночью 4-9° тепла, днем 14-19°.

В следующие два дня, 4-5 июня, сохранится облачная с прояснениями погода. Ожидаются небольшие, в Карпатах и на Закарпатье, днем 4 июня в северных и центральных областях, 5 июня на северо-востоке страны умеренные дожди, отдельные грозы; ночью 4 июня в большинстве северных и южных областей, в течение 5 июня на юге страны без осадков.

Температура 4 июня ночью 4-9° тепла, на востоке страны и побережье морей до 12°, днем 15-20°, на востоке до 23°; 5 июня ночью 7-12°, днем 19-24°.

4 июня ночью в Киеве без осадков, днем дожди, отдельные грозы; температура ночью 4-9° тепла, днем 15-20°.

5 июня синоптики также обещают в столице небольшие дожди, отдельные грозы; температура ночью 7-12°, днем 19-24°. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/сек.

На протяжении 6-7 июня синоптики также прогнозируют небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, грозы, лишь в южной и юго-восточной частях страны преимущественно без осадков.

Температура ночью 10-16°, днем 22-28°, в западных областях 18-24°.

6-7 июня погода в Киеве существенно не изменится: кратковременные дожди (ночью 6 июня и днем 7 июня местами), отдельные грозы. Температура ночью 11-16°, днем 22-27°.