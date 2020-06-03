У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

Новости Украины:Имя Елена произошло от древнегреческого Хелене. В переводе оно означает "светлая", "факел", "огонь", "избранная", "сверкающая", "блестящая" или "солнечная".

Будучи ребенком, Елена обожает читать и слушать сказки. Она растет в своем придуманном внутреннем мире. К окружающим относится с доверием, но часто подвергается обману, за что бывает мстительной и старается наказать своего обидчика. В школе учится неплохо благодаря своей отличной памяти.

В характере взрослой Елены нередко эмоциональная сторона преобладает над разумом, хотя нельзя сказать, что она не обладает умом. Представительница этого имени всегда добивается поставленных задач, применяя значительную умственную изворотливость и напористость. Она может воздействовать на чувства окружающих. Способна увлечь в свою сторону так легко и непринужденно, что этого и не заметишь. По натуре она – изменчивая личность. Часто живет по неизвестному ей ритму, который целиком подчиняется душевным переживаниям.

В общении с людьми Елена проста, легка и непринужденна. Остро воспринимает жизненные неприятности и трудности. Ей присущи внезапные капризы и прихоти. Бывает скрытной и замкнутой, но за этой маской прячется очень тонкая и ранимая душа.

Основными чертами характера Елены являются общительность, восприимчивость и легковерность. Она покладистая, легко ладит с людьми и старается избегать конфликтных ситуаций. Обладает хорошей интуицией, к которой прислушивается на протяжении всей жизни. Тайна имени заключается в душевности, хозяйственности и глубине чувств.

Елена способна проявлять сочувствие и сострадание. Ее отличает хорошо заметная одухотворенность и повышенная возбудимость. Она внимательна и заботлива по отношению к своим близким. Всегда жизнерадостна и оптимистична. Со стороны о ней говорят как об умной, искренней и сердечной девушке. В то же время в такой женщине присутствует хитрость, расчетливость, лень, медлительность и излишняя впечатлительность.

Лена с раннего возраста увлечена спортом. В свободное время занимается рукоделием. Любит путешествовать и посещать разные города и страны.

Елена останавливает свой выбор на профессиях, которые связаны с общением с людьми. Ее привлекает работа в сфере эстетики и искусства. Не любит жестких рамок распорядка рабочего дня, а также раннего начала службы. Ей подходят профессии актрисы, музыканта, певицы. Успешна в модельном бизнесе и финансовых делах. Может увлечься философией, религией или изучением культуры другой страны.

Елена не может похвастаться крепким здоровьем. Она расположена к полноте. Слабые места – нервная система, поджелудочная железа, почки и позвоночник. Возможны заболевания костной системы, сердца и кишечника. Ей просто необходимо поддерживать физическую форму и соблюдать диету.

Елена предпочтет выйти замуж за человека, которого пожалеет, чем за мужчину состоятельного и с хорошим материальным достатком. Принося себя в жертву, она ждет того же от своего возлюбленного. Представительница этого имени – верная и преданная жена, домоседка и заботливая мать. Обожает создавать уют и комфорт в доме. С супругом выстраивает отношения, в которых царит мир и покой. Хорошей хозяйкой бывает по настроению. Очень любит своих детей и уделяет им все свое свободное время.

Поздравления

Леночка, с днём Ангела тебя!

Желаем много счастья и любви.

Чтоб все ненастья мимо проходя,

Не задевали твоей ласковой души.

Пусть будет мирным небо, море тёплым.

Лишь радость дня пришедшего даря,

Приходит с дымкой предрассветной

В твою Судьбу красавица заря!

Пусть Ангел тихий нежною рукой

От всех невзгод тебя прикроет.

Оберегает пусть здоровье и покой,

Прогнав печаль, тоску и горе.

С днем ангела, Елена,

Счастливой самой будь,

Пусть силы всей Вселенной

Помогут чем-нибудь:

Подарят вдохновение,

Здоровье принесут,

Пусть каждое мгновение

Тебя успехи ждут!

Раскроет ангел крылья,

Собою защитит

От тяжести раздумий,

От грусти и обид.

Он снежным опереньем

Укроет, исцелит.

И тихим нежным голосом

Тебя приободрит.

С днем ангела, Елена.

Пусть добрые лучи

В твоих глазах сияют,

Как огонек свечи.

Елена — это сила, доброта, очарованье.

И с именем таким не пропадешь.

День ангела для Лены, как признанье

В том, что миг рождения в секунду ты вернешь.

С Еленами легко как жить, так и общаться,

И для веселья, и семьи они сотворены.

Их невозможно не любить. Поздравим Лен мы вкратце!

Они от Бога нежностью одарены.

Елена если любит, то глубоко,

Она всегда поможет, дельный даст совет.

С ней никогда не будет одиноко,

И никогда в беде она не скажет "нет".

С днем ангела тебя

Поздравлю я, Елена,

Пусть будет жизнь счастливой,

Необыкновенной.

Ангел пусть тебя

Бережет от бед,

За тобой по жизни

Пусть летит он вслед.

Крыльями укроет

От гроз и от ненастья,

Щедрою судьба

Будет пусть на счастье.

Милая Елена!

Сегодня мы празднуем твои именины. Ты такая разная. Временами эмоциональная, порывистая и легкая, как солнечный летний день. Иногда – задумчивая, проникновенная и сильная, как море. Ты прекрасна, и не позволяй себе в этом сомневаться. Будь счастлива! С Днем Ангела!

С Днём ангела, милая, очаровательная, прекрасная Елена. Пусть твой хранитель бережёт тебя от бед и хворей, пусть у твоего ангела будут невероятно большие крылья, которые всегда укроют тебя от зависти и печали. Желаю тебе, Леночка, всегда оставаться сильной, волевой, смелой, доброй, воодушевлённой, искренней, любящей, любимой и достойной счастья!

Сегодня ангел осенил тебя крылом.

Елена, наслаждайся этим днём!

Ты именинница, храни тебя судьба.

И, если завтра вновь за жизнь борьба,

Пусть светлый ангел за твоим плечом

Врагов разит сверкающим мечом,

Хранит тебя от горестных потерь

И в мир чудесный приоткроет дверь.

Леночка, с днём Ангела тебя!

Желаем много счастья и любви.

Чтоб все ненастья мимо проходя,

Не задевали твоей ласковой души.

Пусть будет мирным небо, море тёплым.

Лишь радость дня пришедшего даря,

Приходит с дымкой предрассветной

В твою Судьбу красавица заря!

Пусть Ангел тихий нежною рукой

От всех невзгод тебя прикроет.

Оберегает пусть здоровье и покой,

Прогнав печаль, тоску и горе.