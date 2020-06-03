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Среда, 03.06.2020
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В Украине снова рост заболеваний коронавирусом

В Украине снова рост заболеваний коронавирусом
09:25 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:В Украине уже 24 823 случая COVID-19, из них за сутки - 483.

В Украине на 9:00 3 июня зафиксировано уже 24 823 случая коронавирусного заболевания COVID-19, суточный прирост новых случаев увеличился. Об этом говорится в данных системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 24 823 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 483 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.

Вследствие болезни в целом умерли 735 человек, из них 8 - за последние сутки.

Также 10 440 человек выздоровели, из которых 362 - за последние сутки.

Напомним, от коронавирусной инфекции в мире умерло почти 400 тысяч человек.

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Украина, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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