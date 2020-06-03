В Украине снова рост заболеваний коронавирусом

В Украине на 9:00 3 июня зафиксировано уже 24 823 случая коронавирусного заболевания COVID-19, суточный прирост новых случаев увеличился. Об этом говорится в данных системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 24 823 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 483 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.
Вследствие болезни в целом умерли 735 человек, из них 8 - за последние сутки.
Также 10 440 человек выздоровели, из которых 362 - за последние сутки.
Напомним, от коронавирусной инфекции в мире умерло почти 400 тысяч человек.