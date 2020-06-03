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Сегодня Рада может усилить ответственность пешеходов за нарушения ПДД

Сегодня Рада может усилить ответственность пешеходов за нарушения ПДД
09:40 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости Украины:Рада сегодня планирует усилить ответственность пешеходов за нарушения ПДД.

Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, о повышении ответственности пешехода за нарушения ПДД, а также о разрешении физическим лицам менять отчество. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня Рады.

Так, парламентарии планируют рассмотреть законопроект №2697, которым предлагается усилить ответственность пешеходов за нарушения ПДД, №2694 относительно использования световозвращающих элементов пешеходами и №2696 об использовании световозвращающих элементов участниками дорожного движения.

Также ВР планирует рассмотреть законопроект №2450 о праве физического лица на смену отчества. Также к рассмотрению планируется законопроект №2013 о повышении размера стипендии и ежегодной помощи детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Кроме того, планируется рассмотрение ряда проектов постановлений, в частности, №2601 о создании ВСК ВР по вопросам защиты прав инвесторов, №3456 об определении представителей в состав конкурсной комиссии по отбору председателя Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Также нардепы планируют рассмотреть вопрос ратификации, в частности, законопроект о присоединении Украины к Дополнительному протоколу к Конвенции о договоре международной автомобильной перевозки грузов об электронной накладной.

Напомним, с 1 июня заработала система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Как сообщили в МВД, за сутки работы камер фиксации - количество нарушений ПДД уменьшилась почти вдвое.

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Парламент, ВРУ, ПДД, Пешеходы, Верховная Рада Украины.
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