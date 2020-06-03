В армии зарегестрировали еще 10 случаев коронавируса

Новости Украины:В ВСУ зарегистрировано еще 10 случаев заболевания COVID-19.

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 3 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 124 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за время пандемии выздоровели - 125 человек, летальных исходов - 4. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 416 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 127 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. В учреждениях здравоохранения находятся два человека (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий и Военно-медицинский клинический центр Центрального региона - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение", - сообщили военные медики.

Также указывается, что восемь человек (Киевская область - 4 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Запорожская область - 2 военнослужащих, Житомирская область - 1 военнослужащий) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.