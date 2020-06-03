"Список убийц на дороге": Геращенко показал номера нарушителей

Новости Украины:Геращенко выложил список авто "потенциальных убийц на дорогах".

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал номера автомобилей водителей, которые ездили со скоростью больше 170 и более километров в час.

Номера Геращенко выложил на своей странице в Facebook.

«Публикую список потенциальных убийц на дороге. Тех водителей, кто 2 июня позволил себе ездить со скоростью больше 170 и более километров в час. Уважая персональные данные владельцев транспортных средств, мы оставили лишь две из четырёх букв и цифры их номерных знаков», - написал заместитель министра.

По словам Геращенко, каждый из этих нарушителей обязательно получит письмо со штрафом, «но пока это письмо дойдёт до него, этот водитель может натворить немало бед".

Поэтому он предложил гражданам, если у них есть знакомый с такой комбинацией первых букв и цифр его авто, спросить его, не он ли ездил с такой скоростью, и если да, то попросить его не ездить так быстро, и предупредить, что скоро к нему придет письмо со штрафом за превышение скорости.

Как сообщал Укринформ, 1 июня в Киеве и Киевской области начала работать система автоматической фотовидеофиксации дорожного движения.

Камеры установлены в столице и на автомагистралях Киевщины в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.