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На Донбассе погибли 33 военнослужащих за пять месяцев 2020 года

На Донбассе погибли 33 военнослужащих за пять месяцев 2020 года
14:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:За пять месяцев на Донбассе погибли 33 военнослужащих.

С 19 декабря прошлого года по 29 мая 2020 года на Донбассе погибли 33 украинских военнослужащих, 235 защитников получили ранения.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время переговоров с федеральным министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер во вторник, сообщает 3 июня сайт Президента.

"Мы донесли до партнеров нашу обеспокоенность тем, что не выполняется едва ли не самое важное условие для продвижения к миру – до сих пор не прекращаются обстрелы! С 19 декабря прошлого года по 29 мая было зафиксировано более полутора тысяч обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. За это время погибли 33 украинских военных, еще 235 были ранены", - рассказал руководитель ОП.

Также от отметил, что боевики продолжают использовать запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Ермак подчеркнул, что для ускорения продвижения к миру необходимо, в частности, принять меры для реализации полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, которое на данный момент не выполнено.

Также на встрече речь шла о том, что Россия и подконтрольные ей незаконные вооруженные формирования должны обеспечить наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ безопасный и надежный доступ на временно оккупированные территории Украины.

Кроме того, отмечается, что важно выполнение сторонами обновленного плана разминирования и продолжение процесса разведения сил и средств по верификации со стороны СММ ОБСЕ.

"Эти договоренности Нормандского саммита также должны быть выполнены", - отметили в ОП.

Собеседники также отметили необходимость открытия новых контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) через линию разграничения, учитывая прежде всего гуманитарные критерии.

Участники встречи обсудили возможности для углубления взаимодействия Украины и НАТО, а также вопросы двустороннего сотрудничества.

Как сообщалось, 2 июня руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, его заместитель Игорь Жовква, советник Президента Руслан Демченко, а также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и министр обороны Андрей Таран совершили рабочий визит в Германию.

В рамках визита состоялись встречи членов украинской делегации с федеральным министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер, министром иностранных дел Хайко Маасом, внешнеполитическим советником канцлера Яном Гекером и советником канцлера по экономическим вопросам Ларсом-Хендриком Реллером.

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ОБСЕ, ВСУ, АТО, СММ ОБСЕ, ООС.
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