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Постановление о защите ПЦУ в Крыму получило поддержку в комитете Рады

Постановление о защите ПЦУ в Крыму получило поддержку в комитете Рады
06:44 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Комитет Рады поддержал постановление по защите ПЦУ в оккупированном Крыму.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал проект постановления о передаче в госсобственность Украины помещения Кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе, в котором проводит богослужения Крымской епархии ПЦУ.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу комитета. Теперь, согласно регламенту, этот документ вынесут на голосование Верховной Рады.

"С проектов законов и проектов постановлений, для которых Комитет является главным, поддержали проект Постановления о защите права на свободу мировоззрения и вероисповедания верующих Крымской епархии Украинской православной церкви (православной церкви Украины) и сохранение помещения Кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги (реестр. № 3447)", — говорится в сообщении.

Целью проекту акта является "защита гарантированного Конституцией Украины права на свободу мировоззрения и вероисповедания верующих Крымской епархии Украинской православной церкви (православной церкви Украины), а также культурных ценностей, имеющих значение для формирования культурного пространства Украины на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя путем сохранения помещения Кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги от уничтожения в результате незаконных действий Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

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Накануне о рассмотрении комитетом ВРУ проекту постановления по защите Православной церкви Украины в аннексирована Крыму сообщил архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент.

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Верховная Рада, Оккупированный Крым, ПЦУ.
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