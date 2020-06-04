Дожди и тепло: какой будет погода 4 июня

Новости Украины:Синоптики рассказали, когда и где в Украине ждать +32°.

В Украине в четверг ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, температура днем 15-20° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Днем в Украине, кроме юго-восточной части, небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура днем 15-20° тепла, на юге и востоке страны до 22°, в Карпатах в течение суток 3-8° тепла ", - говорится в сообщении.

В Киеве в четверг днем небольшой кратковременный дождь. Температура днем 17-19° тепла. На Киевщине днем небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. Температура днем 15-20° тепла.

Согласно прогнозу на 5-6 июня, в западных областях умеренные (ночью 6 июня в Карпатах и на Закарпатье значительные) дожди; в северных, 5 июня и в большинстве центральных, Одесской, Луганской, Харьковской областях небольшие дожди, местами грозы; на остальной территории страны без осадков. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, местами (кроме востока) порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 19-24°, в южной части, 6 июня в большинстве областей ночью 11-16°, днем 22-27°.

На Киевщине 5-6 июня небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, 7-12 м/с, днем 5 июня и будет ночью 6 июня местами порывы 15-20 м/с. Температуре 5 июня ночью 8-13°, днем 19-24°; 6 июня ночью 11-16°, днем 22-27°.

В Украине 7- 8 июня ожидаются в западных областях небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы; температура ночью 8-13°, днем 20-25°. На остальной территории преимущественно без осадков, лишь днем 7 июня в северных и центральных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы; температура ночью 10-16°, днем 22-28°, 8 июня в южных и восточных областях местами 30-32°.

В столичном регионе 7- 8 июня преимущественно без осадков, лишь днем 7 июня небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 11-16°, днем 22-27°.