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Правительство выделило землю под жилье для военнослужащих СБУ

Правительство выделило землю под жилье для военнослужащих СБУ
09:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Кабмин выделил землю под жилье для военнослужащих СБУ.

Кабинет министров утвердил распоряжение, которым определил участок, относящийся к землям обороны, где разрешил строительство жилья для военнослужащих СБУ и членов их семей.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

«Согласовать перечень земельных участков, относящихся к землям обороны, на которых планируется строительство жилья для военнослужащих Службы безопасности и членов их семей, согласно приложению», - говорится в тексте распоряжения.

Как говорится в пояснительной записке, документ разработан в связи с необходимостью увеличения жилищного фонда для обеспечения потребностей СБУ путем строительства жилья на землях обороны за небюджетные средства, уменьшения количества военнослужащих СБУ, состоящих на квартирном учете.

Таким образом, на указанные потребности правительство выделило земельный участок 0,3719 га в городе Чернигове по улице Стрелецкая, 1. Строительство жилья будет осуществляться за счет средств юридических и физических лиц-предпринимателей без использования средств государственного и местного бюджетов.

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Правительство, СБУ, Кабмин, Кабинет Министров Украины.
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