День Василиска: приметы и обряды на 4 июня

4 июня – «чёрный» день календаря. В народе его нарекли Днём рождения Василиска – царя змей и прочих ползучих тварей.
По народному поверью, 4 июня Василиск вылуплялся из яйца, которое 15 января снес семилетний петух. Это яйцо должно быть идеальной шарообразной формы и покрыто не скорлупой, а чешуйчатой кожей. Однако предки перестраховывались и накануне варили все яйца вкрутую.
4 июня православная церковь чтит память святого мученика Василиска Команского.
По традиции 4 июня принято заниматься домашними делами и избегать работы на земле. Считалось, если посадить что-то в этот день, то урожая можно не ждать. Взойдут только васильки и полынь.
Девушки в этот день проверяли насколько будет счастливым год. Они собирались у реки и плели венки из березовых веток. Затем бросали их в воду. Если венок тонул – жди беды, а если оставался на плаву – придет счастье.
Незамужним представительницам прекрасного пола в этот день запрещается плакать, даже от счастья. В противном случае весь ближайший год слёзы придётся лить из-за настоящих бед. Поэтому 4 июня нужно провести максимально весело. И тогда одинокой девушке вскоре удастся встретить вторую половинку.
Также старались не ругаться, проводить время в спокойствии, готовились к началу жарких дней.
Что нельзя делать в день Василиска:
нельзя заниматься огородными делами;
нельзя плакать;
нельзя жене стричь мужа;
нельзя заниматься поиском работы или ходить на собеседования;
проводить любовные привороты;
нельзя ругаться и сплетничать.
Согласно обычаям на Василиска, лучше воздержаться от пищи, так как змей может еду отравить, а человек потом будет мучиться от несварения и болей. Поэтому этот день лучше сделать разгрузочным и пить как можно больше воды.
Сегодня один из самых неудачных дней для собеседования и в целом поиска работы. Если вам предложат 4 июня вакансию, лучше откажитесь от неё. Она не принесёт вам удачи.
Народные приметы на 4 июня
Обильная роса утром – к богатому урожаю.
Северный ветер предвещает несколько дней без осадков.
Если появилось много оводов и пауков, удастся собрать хороший урожай огурцов.
Радостное пение соловья на рассвете – к теплу.
Погода жаркая, значит, зима будет морозная, а если дождь, то снежная.
Сны в эту ночь будут пустыми. Правда, в некоторых случаях они смогут продемонстрировать ваши скрытые способности. Но для этого надо постараться хорошо запомнить сновидения, что сделать в этот день, как правило, бывает довольно сложно.