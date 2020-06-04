День Василиска: приметы и обряды на 4 июня

Новости Украины:В народе 4 июня называли по-разному: Васильковый день, день святого Вассы, Соловьиный день.

4 июня – «чёрный» день календаря. В народе его нарекли Днём рождения Василиска – царя змей и прочих ползучих тварей.

По народному поверью, 4 июня Василиск вылуплялся из яйца, которое 15 января снес семилетний петух. Это яйцо должно быть идеальной шарообразной формы и покрыто не скорлупой, а чешуйчатой кожей. Однако предки перестраховывались и накануне варили все яйца вкрутую.

4 июня православная церковь чтит память святого мученика Василиска Команского.

По традиции 4 июня принято заниматься домашними делами и избегать работы на земле. Считалось, если посадить что-то в этот день, то урожая можно не ждать. Взойдут только васильки и полынь.

Девушки в этот день проверяли насколько будет счастливым год. Они собирались у реки и плели венки из березовых веток. Затем бросали их в воду. Если венок тонул – жди беды, а если оставался на плаву – придет счастье.

Незамужним представительницам прекрасного пола в этот день запрещается плакать, даже от счастья. В противном случае весь ближайший год слёзы придётся лить из-за настоящих бед. Поэтому 4 июня нужно провести максимально весело. И тогда одинокой девушке вскоре удастся встретить вторую половинку.

Также старались не ругаться, проводить время в спокойствии, готовились к началу жарких дней.

Что нельзя делать в день Василиска:

нельзя заниматься огородными делами;

нельзя плакать;

нельзя жене стричь мужа;

нельзя заниматься поиском работы или ходить на собеседования;

проводить любовные привороты;

нельзя ругаться и сплетничать.

Согласно обычаям на Василиска, лучше воздержаться от пищи, так как змей может еду отравить, а человек потом будет мучиться от несварения и болей. Поэтому этот день лучше сделать разгрузочным и пить как можно больше воды.

Сегодня один из самых неудачных дней для собеседования и в целом поиска работы. Если вам предложат 4 июня вакансию, лучше откажитесь от неё. Она не принесёт вам удачи.

Народные приметы на 4 июня

Обильная роса утром – к богатому урожаю.

Северный ветер предвещает несколько дней без осадков.

Если появилось много оводов и пауков, удастся собрать хороший урожай огурцов.

Радостное пение соловья на рассвете – к теплу.

Погода жаркая, значит, зима будет морозная, а если дождь, то снежная.

Сны в эту ночь будут пустыми. Правда, в некоторых случаях они смогут продемонстрировать ваши скрытые способности. Но для этого надо постараться хорошо запомнить сновидения, что сделать в этот день, как правило, бывает довольно сложно.