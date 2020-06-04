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В Украине отмечается рост заболеваний на коронавирус

В Украине отмечается рост заболеваний на коронавирус
09:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Украине подтвердили 25 411 случаев COVID-19, за сутки - 588.

По состоянию на 4 июня в Украине лабораторно подтверждены 25 411 случаев COVID-19. За сутки зафиксированы 588 новых случаев.

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса.

По состоянию на утро 4 июня в Украине лабораторно подтверждены 25 411 случаев COVID-19. За сутки зафиксированы 588 новых случаев.

Зафиксированы 12 новых летальных случаев.

В целом за данными Системы выздоровел 10 440 человек, болеет COVID-19 - 14 224 человека.

Больше всего новых случаев за прошлые сутки зарегистрировано в Киеве - 77, и во Львовской области - 85.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 3 июня, в Украине было лабораторно подтверждено 483 случая коронавируса.

Между тем 5 июня в стране начнутся новые смягчения карантина: правительство разрешило заведениям общественного питания принимать посетителей внутри, разрешило проведение религиозных мероприятий, отменило обязательную самоизоляцию для лиц старше 60 лет и тому подобное. Все эти изменения будут действовать по правилам адаптивного карантина - то есть в каждом регионе будут устанавливаться индивидуально.

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Все по теме:

Украина, МОЗ, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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