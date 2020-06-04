У кого сегодня день ангела: значение имени и милые поздравления

Новости Украины:В переводе с греческого языка имя София означает "мудрая", "премудрая", "мудрость", "знание".

Тайна имени София заключается в том, что в нем заложена доброта и отзывчивость, сила и власть, мудрость и жизнерадостность. В детстве маленькая Соня ищет поддержки и понимания у родителей. Она наблюдает и прислушивается к их словам. Любит сказки и верит в добрые чудеса, умеет резвиться так, что вызывает у родных удивление и восхищение. София способна вникать в слова, находить в них неизвестный даже взрослому человеку смысл. Учеба ей дается непросто, однако обворожительная легкость характера такого ребенка заставляет учителей посвящать ей больше внимания. Девочка вызывает благоговение людей своей непосредственностью, сопереживанием и отзывчивостью. У нее много друзей.

Но такой характер нельзя назвать «ангельским». София – твердая, решительная и деятельная личность. Она хорошо разбирается в людях, ее нелегко обмануть. Пристальный и немного ироничный взгляд девушки обезоруживает противника, редко кто посмеет противоречить ее аргументам и доводам. Такая женщина не позволяет себе «маленьких слабостей», довольно самокритична и требовательна. Однако ярко выраженное тщеславие она скрыть не может. И еще, обладательница этого имени – слишком доверчивая натура.

В характере Софии сочетается флегматичность с активностью, поэтому мир ее увлечений далек от однообразия. Она прекрасная мастерица, хорошо рисует. В доме нетрудно заметить немало личных творческих работ, которым место на выставке.

Летняя представительница имени София увлекается политикой, социологией и даже военным делом. Такая женщина все свое свободное время отдает общественной работе, карьере, встречам и дружбе с «нужными» людьми. И только у осенней девушки увлечением выступает благотворительность, философия и психология.

В вопросах выбора профессии такая женщина не терпит однообразия. София – натура сильная и творческая, одаренная способностью мыслить глобально. Владелица этого имени открывает многогранность своего творческого характера в литературе, на сцене, в области искусства. Удовлетворение приносит профессия дизайнера, модельера, архитектора, аналитика, врача, а также преподавательская работа. В бизнесе ей работать трудно. Она человек бескомпромиссный и доверчивый, к тому же рисковать не умеет.

София любит вкусно покушать. Злоупотребляет сладким, обожает кофе и бодрящие напитки. Часто прибегает к различным диетам. Неумение правильно питаться приводит к увеличению веса. Такой энергичной женщине нужно опасаться заболевания под названием остеопороз.

София счастлива в супружестве, если избавляется от амбиций и набирается терпения вначале совместной жизни. Она не любит рутинную домашнюю работу, поэтому ищет возможность разделить обязанности. Вряд ли это понравится мужу. Девушке нужно учиться вести семейный диалог, находить компромиссы. Она ревнива и не умеет сдерживать свои порывы. Ради детей София многое разрешает своему супругу, но это отрицательно сказывается на здоровье. В душе обиду и боль подавлять она не умеет.

Поздравления

София, Соня, Сонюшка,

Тебя хочу поздравить,

Ты светлая как солнышко,

Еще хочу добавить:

Пусть счастье кружит голову,

Любовь пусть будет жаркой,

Ты будь открыта новому,

Будь страстной, нежной, яркой,

Фортуна пусть сопровождает,

А горе и беда отстанет,

Хорошее преобладает,

И жизнь пусть не обманет!

Леди с тонкою натурой,

Замечательной фигурой,

Наша Соня, это ты!

Пусть сбываются мечты

У тебя по жизни этой!

Будешь ты всегда согретой

И вниманием друзей,

И успехом светлых дней!

Дорогая моя Софья,

Словно солнце, улыбнись!

Будь окружена любовью,

В счастье смело окунись!

Пусть сияют твои глазки,

Словно звезды в небе ясном!

Жить желаю, словно в сказке,

Чтобы было все прекрасно!

Имя дивной красоты,

И душевной доброты,

Ты — София, ты мудра,

Будь собою ты всегда!

Ни случится, что в судьбе,

Доверяй своей душе,

Про надежду не забудь,

С нею легче будет путь.

Доверяй своим решеньям,

Пусть не будет в них сомнений,

Ты цени своих друзей,

Помни всех родных людей!

Поздравляю сердечно, София,

Пусть тебя берегут небеса.

Пусть тебя ждут удачи большие,

И стучатся в окно чудеса.

Будь здорова, люби, улыбайся,

Дефицита не чувствуй ни в чём.

С настроеньем всегда просыпайся,

Будь прекрасней, светлей с каждым днём.

Солнце светит для тебя,

Нежно шепчет ветер.

София, от меня прими

Поздравленья эти.

Ты достойна лишь любви,

Славы, поклонения.

Ты приносишь красоту,

Даришь вдохновение.

Я тебе желаю, Софья,

Исполнения мечты.

Пусть все сбудутся надежды,

Чтоб была счастливой ты.

Соньке в праздник поздравленье:

Больше солнца и везенья!

Чтоб мечты стали сбываться,

Заставляли улыбаться,

Чтобы привкус недостатка

Не испортил вам порядка,

Жизнь блестяще улыбнулась,

И в любовь ты окунулась!

Имя редкое — София,

Но звучит оно легко.

И тебе оно подходит,

Без сомнения, хорошо.

Имя "мудрость" означает,

Твой характер отражает.

Ты задумчива, скромна,

Ну а главное, добра!