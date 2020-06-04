В ВСУ за сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания COVID-19

Новости Украины:По состоянию на 10.00 4 июня в Вооруженных Силах Украины 131 человек болен COVID-19.

На изоляции находятся 500 человек.

За прошлые сутки зарегистрированы десять новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19 среди военных, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

«По состоянию на 10.00 4 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 131 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 128 человек, летальных исходов - 4. В изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 500 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 76 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано десять новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19», - говорится в сообщении.

Как отмечается, в учреждениях здравоохранения сейчас находятся четыре человека: в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ" - 2 военнослужащих, Ивано-Франковской городской больнице - 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, заверили в пресс-службе, они получают необходимое лечение.

Кроме того, шесть человек в Ривненской, Днепропетровской, Львовской областях находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Их состояние здоровья удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 4 июня в Украине 25 411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 747 летальных, 11 042 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 588 новых случаев.