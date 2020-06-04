Жертвами российской агрессии стали более 240 детей

Новости Украины:На Донбассе с начала агрессии РФ погибли более 240 детей, ранены около 500.

На территории Донецкой и Луганской областей с 2014 года в результате военной агрессии РФ погибли более 240 детей, 56 пропали без вести, получили ранения и травмы около 500 детей.

Об этом сообщает служба по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

«4 июня - Международный день невинных детей-жертв агрессии. Эта дата установлена ООН в 1983 году, но каждый последующий год и до сих пор она продолжает наполняться все большей горечью и грустью, болью и детскими слезами. В нынешнем мире более 230 миллионов детей живут на территориях, охваченных вооруженными конфликтами. С 2014-го года, «благодаря» российской вооруженной агрессии на Донбассе, к этому перечню присоединилась и Украина. С начала нападения России на Украину на территории Донецкой и Луганской областей погибли более 240 детей, еще 56 пропали без вести, получили ранения и травмы, по данным различных источников, от 167 до более 500 молодых граждан Украины», - говорится в сообщении.

Как отмечается, в так называемой «серой зоне» проживают от 10 до 15 тысяч детей. По данным общественных организаций, количество детей-переселенцев из Крыма и Донбасса превысило 170 тысяч человек, а на оккупированной территории осталось более 2 тысяч детей-сирот.

В пресс-службе акцентировали, что даже после окончания активной фазы вооруженного противостояния рост этой ужасной статистики не прекращается - дети получают телесные повреждения в результате неосторожного обращения и несчастных случаев со взрывоопасными предметами. «По данным ЮНИСЕФ, с начала 2020 года жертвами обстрелов на Востоке Украины стали десять детей. Только за первую неделю мая зафиксированы шесть случаев. Это в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году», - отметили в пресс-службе.

Согласно информации представительства Детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Украине, обнародованной в октябре 2019 года, более 200 тыс. детей проживают в 20-километровой зоне по обе стороны от линии разграничения, которая сильно загрязнена минами и прочими взрывоопасными остатками войны (ВОВ). С 2014 года по меньшей мере 128 детей получили ранения от мин, боеприпасов и других ВОВ. По меньшей мере 38 детей погибли.