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Проект "Стена" на границе с РФ готов на 40%

Проект "Стена" на границе с РФ готов на 40%
16:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto

Новости Украины:Государственная пограничная служба по состоянию на конец мая 2020 года завершила работы по реализации проекта "Стена" на границе между Украиной и Россией на 40%.

Об этом говорится в ответе пограничников на запросы аналитиков экспертной организации StateWatch.

"По состоянию на 1 июня на выполнение бюджетной программы КПКВК 1002120 потрачено 53 062,3 тыс. грн ... По состоянию на 26 мая работы по инженерно-техническому обустройству российско-украинской государственной границы выполнены на 40%", - говорится в сообщении.

Финансирование проекта "Стена" осуществляется согласно бюджетной программе "Мероприятия по инженерно-техническому обустройству границы" Государственной пограничной службы. Программой предусмотрено выделение 400 млн грн в 2020 году, из которых по состоянию на 1 июня было потрачено 53 млн грн.

Проект «Стена» строится с 2015 года как комплекс защиты от агрессии Российской Федерации. За 5 лет на реализацию проекта потратили 1,7 млрд грн.

Предполагалось, что проект будет завершен в 2018 году, однако позже был перенесен на 2021 год.

По состоянию на сейчас в Госпогранслужбе заявляют, что в связи с уменьшением финансирования и ростом стоимости работ существует потребность в переносе сроков реализации проекта и завершении его в 2025 году. Проект соответствующего распоряжения уже был подан на рассмотрение Кабинета министров.

Как сообщалось, в рамках проекта "Стена" предусмотрено устройство на участке российско-украинской границы 634 км инженерных заграждений, а также прокладка 341 км рокадных дорог.

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Россия, РФ, Проект "Стена".
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