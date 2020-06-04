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Укрзализныця назначила 5 дополнительных поездов к Троице

Укрзализныця назначила 5 дополнительных поездов к Троице
16:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что поезда будут курсировать в период с 5 по 9 июня.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом к празднику Святой Троицы назначила 5 дополнительных региональных поездов.

В частности, в пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что в период с 5 по 9 июня по Украине будут курсировать следующие дополнительные поезда:

Поезд 864 / 866 сообщением Неданичи, Чернигов - Киев-Волынский; №884 / 883 Фастов - Зерновое - Киев-Волынский; №888 / 887 Киев-Волынский - Ворожба - Фастов; №896 / 895 Киев-Волынский - Конотоп, Шостка - Киев-Волынский; №880 / 882 Киев-Волынский - Славутич - Фастов (назначен на 8 июня).

В сообщении отмечается, что во время проезда железнодорожным транспортом, на вокзалах, платформах и поездах нужно находиться только в защитных масках, пользоваться дезинфектором для рук, соблюдать социальное дистанцирование - не менее 1,5 м, а в случае выявления симптомов острой респираторной болезни оставаться дома.

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Укрзализныця, Троица, Праздник святой Троицы.
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