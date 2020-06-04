В ближайшее время в Украине разрешат экскурсии до 50 человек

Новости Украины:В Украине разрешат проводить экскурсии для групп до 50 человек.

Об этом сообщает Государственное агентство по развитию туризма Украины в Facebook.

"Экскурсионные группы будут увеличены до 50 человек! Это пообещал главный санитарный врач Виктор Ляшко на встрече Президента с представителями туристической отрасли в Каменце-Подольском", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение будет принято на ближайшем заседании Кабинета министров.

В агентстве напоминают, что сейчас в Украине действует ограничение - до 10 человек в экскурсионной группе.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский 3-4 июня находится с рабочей поездкой в на Хмельнитчине, в рамках которой Президент встретился с представителями туристической отрасли.