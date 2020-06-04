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Погиб полицейский, который задерживал участников стрельбы в Броварах

Погиб полицейский, который задерживал участников стрельбы в Броварах
18:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В Киевской области в ДТП погиб 46-летний работник Броварского отдела полиции, старший сержант полиции Руслан Синьков, который 29 мая участвовал в задержании вооруженных участников перестрелки в Броварах.

Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.

"Сегодня, 4 июня, трагически погиб в результате ДТП работник сектора реагирования патрульной полиции Броварского отдела полиции Руслан Иванович Синьков. Утром его коллеги ждали инструктаж и о смертельной аварии полицейские узнали позже. Это был первый и последний раз, когда Руслан Иванович вовремя не прибыл на службу", - говорится в сообщении.

В полиции мужчину описывают как ответственное, мужественное и волевое, требовательное к своим коллегам лицо.

Также в полиции напомнили, что Синьков был одним из полицейских, которые 29 мая первыми прибыли на место перестрелки в Броварах, и участвовал в задержании вооруженных злоумышленников.

Как сообщалось, утром 29 мая в жилом квартале Броваров на Киевщине произошла перестрелка между двумя группировками из-за перераспределения потока пассажирских перевозок. По состоянию на 31 мая было объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство) 23 лицам. 1 июня 20 фигурантам дела избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога.

2 июня суд избрал меры пресечения еще трем фигурантам уголовного производства относительно стрельбы в Броварах.

В полиции сообщили, что 2 июня во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полиция Киевщины задержала еще 13 участников вооруженного конфликта в Броварах, «выступивших» со стороны местных перевозчиков.

В настоящее время всем задержанным мужчинам объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст.257 (бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Также 12 лицам объявлено подозрение в покушении на умышленное убийство (ст. 15 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

3 июня Шевченковский районный суд по состоянию на 19:00 избрал меру пресечения четырем лицам в виде ареста сроком на 60 суток без права внесения залога. Одному фигуранту перестрелки - содержание под стражей с правом внесения залога в размере 630 тысяч 300 гривень, еще одному - круглосуточный домашний арест. По состоянию на 21:00 суд избрал меру пресечения еще 4 лицам, в том числе организатору по прозвищу "Журавль" или "Виха", избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Позже суд арестовал еще одного подозреваемого с альтернативой залога в 840 тысяч грн.

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Киевская область, МВД, Руслан Синьков.
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