Нацсовет проверит телеканал, транслировавший парад Победы в Минске

Новости Украины:Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил на заседании в четверг внеплановую выездную проверку телеканалу «КРТ» за трансляцию 9 Мая парада Победы из столицы Беларуси.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

«По результатам мониторинга спутникового вещания ООО «Телестудия «АСТРА-ТВ», город Киев, логотип «КРТ», за 9 мая 2020 года зафиксировано во временном промежутке с 11:00 до 12:04 прямую трансляцию парада Победы, который проходил в городе Минск Республики Беларусь, с признаками одновременной трансляции одинаковых программ, с наличием на экране одновременно двух логотипов - КРТ и С (телеканала «СТВ», город Минск)», - отметил ответственный секретарь Нацсовета Юрий Зиневич.

Он добавил, что сравнительный анализ программ показывает, что трансляция парада Победы была начата одновременно - в 11:00 по киевскому и минскому времени. По окончании трансляции на обоих каналах было зафиксировано размещение одинакового копирайта «Белтелерадиокомпания», 2020, а также заставку «1945 - 2020. Во славу общей Победы».

Как отметил Зиневич, ретрансляция иностранной программы в эфире «КРТ» имеет признаки нарушения лицензиатом требований Закона Украины «О телевидении и радиовещании» и собственной лицензии.

Участники заседания проголосовали единогласно за проверку телеканала.

Как сообщалось, 23 апреля и 21 мая Нацсовет назначал внеплановые проверки телеканала КРТ по причине трансляции программ «Прайм аналитика» Руслана Коцабы и «ТБУ» («Топ-блогеры Украины») за признаки пропаганды агрессии, разжигание вражды и нарушение требований в отношении объективности информации .