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Украина в ОБСЕ: ВСУ не используют гражданских как "живой щит", в отличие от РФ

Украина в ОБСЕ: ВСУ не используют гражданских как "живой щит", в отличие от РФ
19:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Военнослужащие Вооруженных сил Украины не стреляют по домам гражданского населения на Донбассе, как и не используют его в качестве "живого щита" - в отличие от российских оккупационных сил.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 4 июня.

"Вооруженные силы Украины не стреляют по домам гражданского населения и объектам гражданской инфраструктуры, и они никогда не используют гражданских лиц в качестве "живого щита", в отличие от российской стороны", - заявил украинский посол при рассмотрении пункта повестки дня, посвященного продолжающейся российской агрессии против Украины и незаконной оккупации Крыма.

Он подчеркнул, что украинская сторона всегда обеспокоена сообщениями о разрушениях и жертвах на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, ведь там проживают граждане Украины.

В ходе выступления глава украинской миссии при ОБСЕ привел несколько последних примеров, как российские оккупационные войска стреляют из-под жилых домов на оккупированном Донбассе. В частности, 2 июня они разместили 152-мм артиллерийские системы в жилом районе села Староласпа и обстреляли позиции ВСУ. А в нескольких километрах от этого места разместили 82-мм минометы в жилом районе Новоласпы и сделали то же самое. "Ответный огонь со стороны украинских военных не велся", - отметил Цымбалюк.

При этом, российские вооруженные формирования продолжают укреплять свои военные позиции в непосредственной близости от объектов критической гражданской инфраструктуры. В частности, 31 мая СММ заметила недавно выкопанную траншею, параллельную дороге М-04, которой пользуются сотрудники компании «Вода Донбасса», чтобы добраться до Донецкой фильтрационной станции.

"Я бы хотел услышать от российской делегации причину того, почему вооруженные люди были размещены на дороге к станции, которая обеспечивает водой сотни тысяч людей", - заявил украинский дипломат во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ.

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Все по теме:

Россия, ОБСЕ, РФ, Донбасс, ВСУ, Евгений Цымбалюк.
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